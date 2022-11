Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Z traktoru zmizelo nářadí i nafta

Jindřichův Hradec – Třeboň – Zloděje přilákal traktor v lese.

V době od 9. do 11. listopadu 2022 zmizelo z traktoru odstaveného v lese u obce Branná nářadí i nafta. Volně odstavený Zetor přilákal zloděje, který po vyjmutí těsnící gumy odcizil pravé okno vozu. Vzniklým otvorem se poté dostal do vnitřního prostoru, ze kterého odcizil sekeru, hák na dřevo a helmu se sluchátky značky Husqvarna. Dále odcizil příslušenství traktoru a to hydraulický bod, dvě LED pracovní světla, autobaterii, bateriový vypínač, kabelový přívod od startéru a 10 metrů vzduchové hadice s koncovkami. U traktoru ještě poškodil přívodní hadičku vedoucí k palivové nádrži a tak z traktoru odčerpal 50 litrů motorové nafty. Způsobená škoda se vyšplhala na nejméně 15 tisíc korun. Policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádeže vloupáním, za který pachateli v případě dopadení hrozí až dva roky za mřížemi.

prap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

14. listopadu 2022

