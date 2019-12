Z trafiky odnesl tučný lup

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mostečan vykradl pět sklepů, skončil ve vazbě

Soud v Mostě poslal do vazby 34letého muže z Mostu. Toho vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinů krádeže vloupáním a porušování domovní svobody. Mostečan se měl dle policie vloupat do čtyř domů, kde poté kradl ve sklepních prostorech. V Mostě měl odnést zesilovač na elektrickou kytaru. Z litvínovského domu po jeho návštěvě zmizely ze společných prostor jízdní kolo, přilba, rukavice, brýle, vše v hodnotě 13 tisíc korun. V jiném domě se násilím vloupal do dvou sklepních kójí, ze kterých měl ukrást elektrické nářadí a elektrocentrálu. V dalším domě měl odcizit z kóje jízdní kolo za 24 tisíc korun a vybavení ke kolu. Hodilo se mu i deset lahví se značkovým alkoholem. Celkem muž způsobil poškozeným majitelům škodu za více než 44 tisíc korun. Krádeží se dopustil i přesto, že byl již v minulosti za krádež ve vězení.

Žena se vyhýbala nástupu trestu

Do vězení se zřejmě nechtělo 25leté ženě z Mostu. Ta mařila výkon úředního rozhodnutí tím, že nenastoupila výkon trestu odnětí svobody na základě jí doručené písemné výzvy k nástupu, kterou převzala již v říjnu a dle které měla nastoupit ihned. Policie ženu zatkla v listopadu a to na základě vydaného příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Následně byla eskortovaná do věznice. Vyšetřovatel Mostečanku obvinil z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Muž se vloupal do trafiky

Vyšetřovatel mostecké policie zahájil trestní stíhání 33letého muže z Litvínova a obvinil ho z přečinu krádeže. Muž měl dle policie v Mostě na sídlišti Zahradní vniknout násilím do nebytového prostoru, kde poškodil zdivo a dostal se do vedlejšího prostoru trafiky. V ní měl Litvínovan odcizit trezor s finanční hotovostí, zapalovače, cigarety a cukrovinky. Poškozený majitel vyčíslil škodu na částku 270 tisíc korun. Obviněný kradl již v minulosti a byl v posledních třech letech odsouzen. Muž je stíhán na svobodě.

Nprap. Ludmila Světláková

Most 12. prosince 2019

