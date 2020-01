Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z trafiky odcizili stovky losů

MOST - Do trafiky se dvojice probourala; S kočárkem chodila krást do obchodů; Půjčila mobil, přišla o něj.

Mostečtí kriminalisté objasnili případ krádeže vloupáním do jedné mostecké trafiky. Podle nich mají vloupání na svědomí dva muži ve věku 43 a 33 let, jeden z Mostu a další z Litvínova. Ti měli loni vniknout na sídlišti Zahradní v Mostě za použití násilí do nevyužívaného komerčního objektu, ve kterém měli vybourat otvory do zdi a těmi se následně dostali do vedlejšího prostoru trafiky. Z ní měla dvojice odcizit trezor s finanční hotovostí, desítky zapalovačů, oplatkové řezy, přes dvě stě krabiček různých cigaret. Odnést měli i stírací losy za 66 tisíc korun. Oba dva již v minulosti kradli a byli za to odsouzeni. Celkem měli poškozené firmě způsobit škodu ve výši 270 tisíc korun. Část odcizených losů byla zajištěna u mladšího obviněného při domovní prohlídce. Vyšetřovatel dvojici obvinil z přečinu krádeže vloupáním, za který jim hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Kočárek jako skrýš tří nákupů bez placení

S kočárkem na nákupy bez placení vyrazila 31letá žena z obce na Mostecku. V jedné drogérii měla odcizit různé drogistické zboží v hodnotě 2 197 korun a poté prošla pokladnami bez placení. Policisté z mosteckého obvodního oddělení ji ztotožnili díky místní a osobní znalosti. Policejní inspektor jí sdělil ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže. O pár dnů později měla žena krást opětovně. V centru města v supermarketu si v pondělí do kočárku měla ukrýt 30 kusů deodorantů, 17 kusů zubních kartáčků, sladkosti a další věci, vše za celkovou částku 4 358 korun. Na místě ženu zadržela ostraha a přivolala policii. Ta jí opětovně předala záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Už v minulosti podezřelá kradla a byla odsouzena. Včera ji zadržela ostraha po krádeži v jiném supermarketu. Odcizené zboží za 798 korun měla ukryté v kočárku.

Nepůjčujte cizím osobám své mobily

Na povedeného zlodějíčka narazila jedna slečna o víkendu v centru města Mostu za kulturním domem. Muž se s ní a jejím přítelem dal v nočních hodinách do řeči a během toho jim uvedl, že by si nutně potřeboval zavolat své přítelkyni. Slečna mu telefon zapůjčila, on vedl hovor a šel za roh budovy. Nevrátil se, dívka ho šla hledat, neznámý se však vypařil a nikde ho neviděla. Krádeží telefonu zanechal pachatel poškozené škodu ve výši 30 000 korun. Okradená událost oznámila policii. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Most 16. ledna 2020

nprap. Ludmila Světláková

