Z trafiky odcizil sto kusů výherních losů

PLZEŇ - Mladý muž využil chvilkové nepozornosti prodavačky, která se věnovala ostatním zákazníkům, a odcizil sto výherních losů. Svého činu následně litoval.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň Vinice se zabývají přečinem krádeže. 24letý muž z Plzně navštívil ke konci měsíce května jednu plzeňskou trafiku na Vinicích. Mladík využil chvilkové nepozornosti prodavačky, která se věnovala ostatním zákazníkům, a z prodejny odcizil dva balíčky výherních losů. Jednalo se celkem o sto kusů losů. Poškozenému majiteli trafiky tak způsobil škodu ve výši deset tisíc korun. Druhý den muž všechny losy setřel a zjistil, že šestnáct z nich je výherních. Další den se vydal opět do trafiky, aby si nechal vyplatit výhru. Cestou ovšem přemýšlel o svém činu a začal svého jednání litovat. Zloděj se následně ke krádeži přiznal. Policistům do výslechu uvedl, že neví, proč to udělal, a že svého jednání velice lituje. Majiteli prodejny se za svoje chování omluvil a způsobenou škodu uhradil.

nprap. Michaela Raindlová

28. června 2022

