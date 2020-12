Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Z toho co ukradl, by si mohl pořídit prodejnu kol nebo menší stavební firmu

BRNO: Bral vše, co mu přišlo pod ruce

Brněnští kriminalisté z 6. oddělení mají za sebou další kus mravenčí práce. Tito sdělili obvinění pětadvacetiletému mladíkovi z Brna, který devět měsíců kradl vše, co mu přišlo pod ruce. Z toho co odcizil, by si mohl pořídit prodejnu jízdních kol nebo malou stavební firmu. Sám nebo se komplicem se vloupával do stavebních budek, rodinných domů, nebytových prostor i novostaveb. Odcizili 42 jízdních kol, desítky kusů nářadí všeho druhu (pily, brusky, elektrická kladiva, stavební lasery, elektrocentrály a další), ale také vybavení novostaveb (vodovodní baterie, vysavač nebo televizor). Od září loňského roku do letošního června figuruje jeho jméno v 67 případech, kdy se škoda vyšplhala bezmála na milion osm set tisíc korun. Během těchto měsíců řídil auto s platným zákazem řízení motorových vozidel a ještě za volant usedl pod vlivem návykových látek. Nyní může skončit za mřížemi.

nprap. Petra Hrůzová, 9. prosince 2020

