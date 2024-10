Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Z televize se dozvěděl, že naletěl a hned dvakrát

OLOMOUCKO - Senior uvěřil, že mu s investicí pomůže umělá inteligence.

Třiasedmdesátiletý senior z Olomoucka se obrátil na policisty s tím, že byl podveden, když uvěřil lákavé reklamě o výhodné investici a přišel o čtvrt milionu korun.

Oznamovatel uvedl, že koncem července 2024 reagoval na zaslanou SMS zprávu o výhodné investici s pomocí umělé inteligence slibující ziskovost až 90%. Klikl na odkaz a zaregistroval se. Poté byl vyzván, aby vložil počáteční vklad 5 500 korun, což učinil. Následně jej telefonicky kontaktoval finanční poradce, který mu radil s investováním. Zhruba za měsíc, když muž viděl na grafu, jak mu peníze rostou, souhlasil s navýšením vkladu o dalších 2 600 EUR. Domnělý poradce mu poradil, do kterých komodit má investovat, do ropy, zlata, zahraniční měny. Zisky výrazně rostly a poradce na konci srpna muži nabídl, aby si z nich investor vybral 12 000 dolarů. Muž souhlasil a těšil se na peníze. Ty ale nepřišly, a proto se obrátil na svého poradce. Nato se dozvěděl, že převod peněz blokuje zahraniční společnost, která vyžaduje vratnou zálohu 3 600 dolarů. Senior požadovanou zálohu poslal a do pěti pracovních dní měl mít peníze i s vratnou zálohou na účtu, ale to se nestalo. Koncem září dostal další zprávu, že musí nejprve zaplatit 15% daň, nějakých 1 800 dolarů, což ale rázně odmítl. Poradce s ním od té doby přestal komunikovat.

Zhruba ve stejnou dobu investoval ještě u druhé finanční společnosti. Scénář byl úplně stejný, jenom mluvil s poradkyní. V tomto případě byl vstupní kapitál 10 000 korun. K tomuto vkladu se měla připisovat denně částka 7 dolarů. Poradkyně mu po pár dnech nabídla možnost vyšších výdělků. Senior si vybral tu s investicí 103 000 korun s výdělkem 60 000 korun za měsíc. Zhruba v polovině září mu žena nabídla vybrat 250 dolarů. Muži opravdu přišlo na účet necelých 6 000 korun. Zhruba za týden chtěl senior vybrat 450 dolarů, ale peníze nepřišly a poradkyně se stala nekontaktní.

Muž přišel o 260 000 korun, které investoval s nadějí rychlého a vysokého zisku. O tom, že narazil na podvodníka, se dozvěděl, když uviděl v televizi v pořadu Na stopě stejný případ podvedených lidí, jako on.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Pokud se rozhodnete zhodnotit své úspory, přistupujte k investicím s vysokou mírou obezřetnosti. Nedejte na lákavé reklamy slibující rychlý a vysoký zisk. Buďte opatrní.

por. Mgr. Libor Hejtman

4. října 2024

