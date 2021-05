Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z řeky vytáhla ženu

MĚLNICKO – Zachránila jí život.

Konec celkem poklidné služby prap. Martiny Hamplové končil 6. května 2021 poměrně dramaticky.

V noci kolem 3. hodiny ranní operační důstojník přijal oznámení na tísňovou linku 158 od ženy, která mu oznámila, že chce ukončit svůj život. Uvedla místo, kde se nachází.

Na místo okamžitě vyrazila hlídka policistů Obvodního oddělení Mělník, složená právě z prap. Martiny Hamplové a jejího kolegy prap. Tomáše Sorka. prap. Hamplová

Přijeli parkem Na Polabí směrem k řece Labe a začali po ženě pátrat. Pátrání jim však značně ztěžovala tma. Na konec ženu, jen díky osvětlenému mobilu, kterým s ní udržoval operační důstojník kontakt, policistka uviděla stát po ramena v řece. Prap. Hamplová ani na vteřinu s ženou kontakt a vrhla se do ledové řeky. Neustále se snažila s ženou komunikovat. Když se k ní přiblížila, objala ji, projevila tak soucit. Žena jí padla do náruče a následovala ji z vody ven.

Po vytažení ji policisté odvedli do vyhřátého vozidla, zabalili ji do bundy a počkali na příjezd záchranářů. Osobu ztotožnili a provedli u ní dechovou zkoušku. Ta byla pozitivní. Nadýchala téměř 2 promile alkoholu. Záchranáři si ji po příjezdu na místo převzali do své péče a převezli ji do nemocnice.

„Voda byla přímo ledová, ale na to v té chvíli vůbec nemyslíte. V dané chvíli je nejdůležitější zachránit lidský život“, říká k případu policistka Martina.

Svým pohotovým, odpovědným a velice profesionálním přístupem zachránila prap. Hamplová další lidský život.

por. Mgr. Markéta Johnová

14.5.2021

