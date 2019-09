Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Z rekonstruovaného domu zmizelo nářadí

ZLÍNSKO: Škoda činí 32 tisíc korun.

Zlínští policisté se od pátku zabývají krádeží nářadí z rekonstruovaného domu ve Zlíně na ulici Prostřední. Neznámý pachatel tady v noci od pátku na sobotu ráno odcizil nářadí za více než třicet tisíc korun. Za krádež mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Muž, který si rekonstruuje rodinný dům ve Zlíně, odsud odcházel ve čtvrtek po sedmnácté hodině, tehdy bylo všechno v pořádku. Dům uzamknul, zavřel všechna okna. Vstup do sklepa zabezpečil bedněním. Když přišel následující den v sedm hodin ráno do domu, aby pokračoval v práci, zjistil, že mu ze stavby zmizely motorové pily, úhlové brusky a příklepová vrtačka. Zloděj se dovnitř dostal tím, že rozebral bednění zabezpečující vstup do sklepa a znovu ho neodborně sestavil. Škodu si majitel vyčíslil na více než třicet tisíc korun.

Kriminalistický technik na místě odebral stopy, policisté po pachateli pátrají.

16. září 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem