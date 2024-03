Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Z regálu rovnou do batohu

Písek – Navštěvoval místní obchody, vybíral zboží, ale neplatil.

Písečtí policisté pracovali na případu muže (1999), který měl jen během jednoho měsíce v různých místních obchodech krást zboží z prodejních ploch. Nevynechal skoro žádný z větších supermarketů. Policisté prošetřováním zjistili, že měl v období od 2. února do 7. března letošního roku škodit sedmkrát v šesti různých prodejnách. Ze sortimentu si vybíral především přípravky na praní prádla či tablety do myčky, pokusil se ale odcizit i oblečení a zajímaly ho i parfémy. Zboží schovával do svého batohu a procházel přes pokladny bez zaplacení.

Policisté píseckého obvodního oddělení muži počátkem tohoto týdne sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádež a pokus krádeže. Podezřelý již byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzen.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová

21. března 2024

