Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Z regálu odcizil láhev alkoholu

LIBEREC – Ta mu však za pokladnami vypadla z nohavice.

Kuriózním případem se v předchozích dnech zabývali liberečtí policisté. Ti byli dne 12. prosince přivolání do jednoho z obchodů, kde ostraha zachytila pachatele krádeže. Výtečník bloumajíc regály s alkoholem, zahlédl v jednom z nich mok, bez něhož odmítal opustit prostory obchodu. Během několika okamžiků musel jednat a vzhledem k tomu, že nutkání bylo silnější a silnější, věděl, že poměrně objemnou lahev musí „propašovat“ bez povšimnutí přes pokladny. Jakmile se byl jist, že se v jeho blízkosti nenachází nikdo, kdo by jej z protiprávního jednání mohl usvědčit, lahev jednou rukou uchopil a v mžiku ji zasunul do nohavice montérek. Druhá ruka už byla připravena přijmout skleněnou nádobu plnou lahodného moku prostřednictvím kapsy u kalhot, kde již měla své pevné stanoviště. Prsty se rozevřely a následně pevně sevřely onen lup. Nebylo nač čekat a pachatel se vydal vstříc konfrontaci s bezobslužnou pokladnou.

Aby působil nenápadně, rozhodl se přes pokladnu projít s drobným zbožím, které chtěl zaplatit. Ve chvíli, kdy však stál u pokladny samé, mu lahev z ruky vyklouzla a sesunula se až na samý konec nohavice, kde se zachytila o lem. Pachatel věděl, že je zle a ačkoliv již za drobné zboží zaplatil, zůstal stát na místě, jako solný sloup. Jediný krok jej totiž dělil od prozrazení realizovaného záměru. Uvědomil si, že v oné pozici nemůže setrvat navždy, a tak se rozhodl rázně vykročit vstříc svému osudu. V danou chvíli však lahev nadobro opustila jeho nohavici a odporoučela se na zem. Celá situace nezůstala bez povšimnutí pracovníka bezpečností služby, který následně pachatele střežil až do příjezdu přivolané policejní hlídky.

Liberečtí policisté okamžitě věděli, že mají co dočinění se známým recidivistou, kterému zanedlouho poté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Za uvedené jednání mu v případě pravomocného odsouzení při horní hranici trestní sazby, hrozí trest odnětí svobody v trvání až na tři léta.

14.12.2022

por. Bc. Adéla Fialová

Oddělení tisku a prevence KŘP Libereckého kraje

