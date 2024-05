Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Z prodejny utekl i s plným nákupním košíkem

ZLÍNSKO: Policisté vypátrali lup i pachatele.

Nevšedním příběhem krádeže z prodejny v Napajedlech se v minulých dnech zabývali místní policisté. Případ má dobrý konec. Policisté vypátrali nejen nákupní košík s odcizenými věcmi za více než osm tisíc korun, ale také pachatele, kterému ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádež. Vzhledem k tomu, že byl za stejnou trestnou činnost trestán již v uplynulých letech, mohl by v případě odsouzení strávit za mřížemi až tři roky.

Devětadvacetiletý muž poprosil svou kamarádku, zda by ho přivezla do obchodu, kde si potřebuje nakoupit. V prodejně si vzal do ruky nákupní košík a bral, co mu přišlo pod ruku a co by se dalo zpeněžit. Nářadí, sýry, alkohol, kosmetiku. Pokladnou prošel bez zaplacení a utíkal do auta, kde na něj čekala jeho kamarádka. Plný košík dal do kufru, řekl kamarádce, ať odjede a sám se dal na útěk.

V prodejně si ale jeho počínání všiml jeden za zaměstnanců. Vyběhl za ním a uviděl vozidlo, které s nákupem odjelo, dokonce si stihl zaznamenat i registrační značku. Pak už vše oznámil na linku 158 a policisté začali se svou prací.

Nejprve zjistili, kdo vozidlo řídil, poté vozidlo vypátrali. V zavazadlovém prostoru se stále nacházel nákupní košík s odcizenými věcmi a potravinami. Veškeré zboží vrátili do prodejny. Pachatel, po kterém pár dní pátrali, se ke krádeži přiznal. V rejstříku trestů má šest záznamů pro majetkovou trestnou činnost, z věznice ho propustili před dvěma lety.

14. května 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

