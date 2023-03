Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z prodejny ukradl cigarety, byl zachycen na kamerách

TEPLICKO - Prosíme veřejnost o pomoc při ztotožnění pachatele.

Dne 25. prosince 2022 došlo v době od 22:10 do 22:15 hodin ke krádeži vloupáním do prodejny na Cínovci. Neznámý pachatel zde násilím překonal dveře a vnikl dovnitř. Zde odcizil kartony cigaret a několik lahví s alkoholem, které naskládal do igelitového pytle a utekl z prodejny pryč. Muž zachycený na kamerových záznamech má na sobě šedivou zimní čepici, tmavou bundu, světlé kalhoty a na zádech batoh značky Adidas. Přes obličej je maskován rouškou. Obdobné případy, kdy pachatel byl podobného vzhledu, se staly v listopadu 2022 v okrese Most, kde stejným způsobem byly vykradeny tři čerpací stanice v pohraničí. K mosteckým případům byl zjištěn pohyb vozidla pravděpodobně Škoda combi, tmavé barvy, které mělo odjet směrem do SRN. Do současné doby se šetřením nepodařilo zjistit totožnost pachatele. Obracíme se proto na veřejnost se žádostí o pomoc. V případě, že by někdo osobu na záznamech poznal, ať se obrátí na linku 158. Za spolupráci děkujeme.

22. března 2023

por. Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

