Z Přerova se vydaly krást do Zlína

ZLÍNSKO: Pokus o obnovu oblečení nevyšel.

Zlínští policisté sdělili ve zkráceném přípravné řízení podezření ze spáchání trestného činu krádež spáchaného ve spolupachatelství dvěma ženám ve věku osmnáct a dvacet šest let, oběma z Přerova. Ženy koncem května v průběhu jedné hodiny odcizily z prodejen v Otrokovicích a ve Zlíně – Malenovicích kosmetiku a oblečení za více než čtrnáct tisíc korun. V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Obě ženy přijely nejprve do drogerie v Otrokovicích, kde odcizily kosmetiku za téměř čtyři tisíce korun a poté pokračovaly do nákupního centra v Malenovicích. Tam navštívily tři prodejny s oblečením. Vybraly si dětské, dámské i pánské oblečení a prádlo, dětské hračky a hygienické potřeby. Z jednotlivých kusů odstranily bezpečnostní čipy, zboží si vložily do kabelek a ze dvou prodejen odešly. Ve třetí prodejně měly smůlu. Odhalila je všímavá prodavačka, která přivolala pracovníka bezpečnostní agentury, který obě ženy zadržel a pokus o krádež oznámil policii.

Celkem měly zlodějky v úmyslu ukrást 44 kusů oblečení za více než deset tisíc korun. Všechny odcizené věci měly ženy u sebe, některé ovšem poškozené po vytržení bezpečnostních čipů.

Starší z žen byla v minulosti jednou soudně trestaná, mladší má čistý trestní rejstřík. Ke krádežím se přiznaly s tím, že jsou ve finanční tísni.

19. června 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

