Z poničeného vraku ho museli vytáhnout

KRAJ: Nejvíce opilí šoféři nebourají jen v Brně, ale i na Brněnsku a Hodonínsku. /VIDEO/

V rámci Jihomoravského kraje dopravní policisté od začátku roku vyšetřovali téměř čtyři stovky dopravních nehod, při kterých bohužel zemřeli tři lidé, dalších 138 osob bylo zraněno (statistika ke 27.1.). Během těchto karambolů ve třech desítkách případů odhalili muži zákona podnapilé šoféry, u dvou nehod pak sehrála určitou roli i droga. Nejvíce opilých hříšníků bylo samozřejmě v Brně (9), přičemž v těsném závěsu bourali i šoféři na Brněnsku (7) a Hodonínsku (6).

Právě tam, nedaleko Kyjova, se včera večer odehrála jedna z posledních nehod. Krátce poté, co čtyřicetiletý muž odešel z hospody, usedl za volant a ve vysoké rychlosti havaroval. Osudnou se mu stal průjezd nedalekou zatáčkou, kdy se tvrdě střetl s protijedoucím automobilem. Vzduchem dokonce letělo levé přední kolo jeho nabourané škodovky, která nakonec zastavila až po několika desítkách metrů. Muže, který bezdůvodně odmítl test na alkohol, museli dokonce z poničené Octavie vytáhnout očití svědci. Přesto policistům během vyšetřování nehody vehementně tvrdil, že on v žádném případě neřídil. Druhý řidič musel být zdravotníky převezen do nemocnice na ošetření. Za odmítnutí dechové zkoušky muži ve správním řízení hrozí až padesátitisícová sankce a dvouletý zákaz řízení motorových vozidel.

Alkohol významně ovlivňuje naše vnímání, narušená je i schopnost koordinace, rovnováhy a odhadu vzdálenosti. Člověk reaguje se zpožděním a navíc neadekvátně. Mimo to se účinkem alkoholu zmenšuje zorné pole, což má za následek tzv. "tunelové vidění". Alkohol odbourává zábrany, z opatrných řidičů se tak mohou stát nebezpeční závodníci. To všechno může mít na silnici naprosto fatální následky. Takový šofér se totiž stává pro ostatní účastníky silničního provozu jednoduše velmi nebezpečným.

Odhalování těchto nezodpovědných řidičů bude nadále patřit mezi hlavní priority jihomoravských policistů.

por. Petr Vala, 29. ledna 2022.

