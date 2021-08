Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Z pokusu vraždy jsme obvinili 49letého muže, který nožem napadl svého známého

ČESKOLIPSKO, KRAJ - Útočník skončil ve vazební věznici.

V pátek 20. srpna kolem 20.30 přijalo operační středisko hovor na tísňovou linku 158, v jehož průběhu nám volající oznámil, že se na ubytovně ve Stráži pod Ralskem nachází krvácející muž, kterého při potyčce pobodal. My jsme o zraněném okamžitě vyrozuměli zdravotnickou záchrannou službu, a protože měl být oznamovatel události vyzbrojen nožem , vyslal operační důstojník na místo také prvosledovou hlídku. Ukázalo se, že volající nelhal, na podlaze jednoho pokoje ubytovny ležel v době našeho příchodu silně zakrvácený muž, kterému poskytovala první pomoc žena z ubytovny. Tu k němu přivolal po činu útočník. Policisté ho zadrželi za použití donucovacích prostředků.

Zraněného převezla zdravotnická záchranná služba do liberecké nemocnice na jednotku intenzivní péče chirurgických oborů. Lékaři konstatovali, že utrpěl minimálně 11 bodnořezných zranění, většina z nich směřovala do oblasti krku a tři rány ho bezprostředně ohrožovaly na životě. Po další hospitalizaci na oddělení traumatologie ho lékaři v tomto týdnu propustili do domácího ošetřování.

Zadrženého 49letého muže jsme nechali vystřízlivět v policejní cele a v sobotu ráno jsme ho vyslechli, k pobodání svého známého se přiznal i ve střízlivém stavu a k události vypovídal. Téhož dne si v podvečer převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro zločin vraždy ve stádiu pokusu, za který ho soudce může poslat do vězení až na 18 let. zajištěný nůž, kterým pachatel útočil

Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání, a to proto, aby se nevyhýbal trestnímu stíhání, ve kterém mu hrozí vysoký trest, dále aby neovlivňoval nevyslechnuté svědky, a aby ve své násilné trestné činnosti nepokračoval. Soudce ho svým rozhodnutím poslal do vazby v pondělí. Obviněný byl v minulosti jedenáctkrát pravomocně odsouzený za nejrůznější delikty, mimo jiné i za loupež, únos, vydírání a nebo za znásilnění se zbraní.

Se 40letým mužem se znal z věznice a potkal se s s ním náhodně ve Stráži pod Ralskem, kde bydlel na ubytovně, v den, kdy mladší z dvojice ukončil výkon trestu odnětí svobody. Spolu pak obešli místní restaurace a popíjeli tam alkohol do večera. V tom samém programu pokračovali na ubytovně, kam si s sebou přinesli několik lahví tvrdého alkoholu. Kolem 20.30 se nejspíš kvůli silné opilosti pohádali a 49letý muž na svého známého zaútočil zezadu nožem. Po činu jsme útočníkovi naměřili v dechu 2,26 promile alkoholu.

24. 8. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

