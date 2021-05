Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Z partnerky si udělal boxovací pytel

HODONÍNSKO: Násilník skončil nakonec až ve vazbě.

Kriminalisté z Hodonínska obvinili sedmatřicetiletého muže z trestného činu Týrání osoby žijící ve společném obydlí. K tomuto závěru je vedlo provedené šetření vzájemného soužití obviněného muže a jeho partnerky. Již v minulosti v jejich domácnosti policisté opakovaně zasahovali a dokonce dvakrát násilného muže vykazovali ze společného obydlí. Vždy za tím stály útoky vůči jeho partnerce. Že se tento muž nepoučil, je zcela zřejmé. Zejména pod vlivem alkoholu se dopouštěl hrubého jednání a násilí. V posledních dnech bil svoji družku tak, že si z incidentů odnesla nespočet podlitin a oděrků po celém těle. V uvozovkách lze říct, že mu posloužila jako boxovací pytel, kdy do ní bil pěstmi nebo ji fackoval. Vrcholem celého dění bylo to, když ji povalil na postel a intenzivně škrtil. Po jeho zadržení zasahujícími policisty, kdy nadýchal přes promile alkoholu, skončil v policejní cele a vyšetřování případu se ujali kriminalisté. Ti posbírali všechny zjištěné střípky a skládali je do konečné mozaiky. Na konci toho bylo obvinění z trestného činu a vzhledem k minulosti násilníka a obavám z dalšího pokračování v trestné činnosti jsme podali i návrh na vzetí do vazby. Tomuto návrhu soudce vyhověl a obviněný muž tak na soud bude čekat ve vazební věznici. Hrozí mu trest odnětí svobody až na osm let.

Nejedná se o ojedinělý případ. O několika případech jsme informovali nedávno, kdy policisté ze společného obydlí vykazovali násilné muže.

por. Bc. Petr Zámečník, 19. 5. 2021

