Z Pardubic na Dolní Moravu

PARDUBICKÝ KRAJ - Průřez sobotními policejními kontrolami.

V sobotu 6. března 2021 dopoledne jsem se vydala na dlouhou „kontrolní“ cestu napříč Pardubickým krajem, s průjezdem přes všechny naše okresy. Zajímalo mě, jaký je provoz, jak lidé dodržují vládní nařízení a jak situaci vidí a zvládají naši policisté v terénu.

Když bych to měla shrnout do jedné věty, z mého pohledu i pohledu kolegů „venku“ lidé nařízení až na výjimky dodržují, za což jsme moc rádi, a provoz byl, navzdory krásnému počasí, opravdu minimální. U sjezdovky na Dolní Moravě jsem po třetí hodině odpoledne potkala do desíti lidí a dva chlapíky z horské služby. Jak mi říkali kolegové z obvodního oddělení v Králíkách, přes den byla situace velice podobná. Ani na Suchém vrchu, kde nám často řidiči dost neukázněně parkují na silnici I/11, bylo po obědě na parkovišti asi pět vozidel. Při kontrolách na silnicích řidiči také s policisty spolupracují, doklady a potvrzení mají připravené tak, abychom se vzájemně zbytečně nezdržovali. Co se týká statistických čísel, tak za sobotu 6. března 2021 jsme provedli celkem (všech kontrol vládních nařízení, ne pouze na přejezdech z kraje do kraje) 3443 kontrol. Porušení krizových opatření Ministerstva zdravotnictví a KHS jsme zjistili 33, ve 4 případech jsme udělili pokutu a 29 x napomenutí. Porušení krizových opatření vlády jsme zjistili 11, devět jsme vyřešili domluvou a 2 oznámili správnímu orgánu. Za sobotu jsme ve 48 případech odepřeli vstup do okresu (přesné důvody nevím, nevolejte, statisticky neevidujeme). Zmiňované pokuty byly po 500 korunách za nenošení roušky.

Jak jsme již zpočátku týdne uvedli, denně se na opatření v našem kraji podílí zhruba 400 příslušníků Policie ČR, Armády ČR a Celní správy ČR. Kolegové v různých intervalech obsazují zhruba 60 – 80 vytipovaných stanovišť u hranic okresů nebo krajů. Stejně tomu bylo i včera, kdy jsme se vzhledem k nadcházejícímu víkendu a pěknému počasí snažili vyslat ven do terénu maximální počet hlídek. První jsem potkala hned v Pardubicích u nadjezdu Paramo, na silnici I/37, tzn. na příjezdu od Chrudimi. Další hlídka chrudimských kolegů stála nedaleko, na sjezdu u Medlešic. Tam shodou okolností v pátek 5. 3. 2021 po 19. hodině zastavili kolegové z dopravního inspektorátu řidiče nákladního vozidla DAF a jedna z opakovaných dechových zkoušek ukázala neuvěřitelných 2.07 promile alkoholu v dechu. V tomto případě jsme 39letému muži zakázali další jízdu a zahájili úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Další z mých zastávek byla u kolegů z Dálničního oddělení Vysoké Mýto, na silnici I/35 u Cerekvice. Na běžně poměrně frekventované silnici byl spíše nárazový provoz, což mně potvrdili i kolegové z krajského silničního dohledu, kteří měli na stejné silnici stanoviště ve směru na Hradec Králové, a to v obci Jaroslav a Býšť. Všichni se shodli, že za hodinu zkontrolují zhruba 12 až 15 vozidel. U Cerekvice v době mého příjezdu měli kolegové zastavené vozidlo Škoda Octavia, jehož řidič nadýchal 0.22 promile alkoholu v dechu a sám následně požadoval odběr krve. Jeho žádosti jsme vyhověli a nad jeho požadavek jsme mu zadrželi řidičský průkaz. S kolegy z Jaroslave a Býště jsem mluvila a ti mi říkali, že například v Jaroslavi během dne vraceli vozidlo, které jel řidič projet po jeho servisu a neuvědomil si, že přejíždí z okresu do okresu. V Býšti byla služba „plodnější“ tam jsme zdrželi 29letého spolujedoucího z kontrolovaného vozidla, neboť na něj Okresní soud v Hradci Králové vydal v prosinci příkaz k zatčení. Muž putoval na služebnu, do policejní cely a následně bude převezen před soud. Do Býště také během dne museli přijet kolegové z cizinecké policie, kteří ověřovali totožnost u tří cizinců, kteří u sebe neměli doklady totožnosti. Nakonec zde bylo vše v pořádku a cizinci za tento prohřešek „vyfasovali“ pouze pokutu, každý 500 korun.

Cestou na Dolní Moravu jsem jela přes silnici I/43, která vede ze Svitav směrem na Lanškroun. Tam u obce Damníkov vykonávali svoji sobotní službu policisté z Oddělení hlídkové služby Ústí nad Orlicí. Během dvou dopoledních hodin tam zkontrolovali 16 vozidel, odpoledne za hodinu necelých deset, a i zde byl provoz hodně sporadický. Při přejezdu mezi stanovišti kontrolovali tito kolegové v České Třebové vozidlo Ford Mondeo, které řídil 19letý mladík. Jeho orientační test na návykové látky byl pozitivní na Amfetamin/Metamfetamin. Proto ho vyzvali k odběru biologického materiálu, jemuž se řidič podrobil, a jeho jednání budeme dále řešit podle výsledku odběru krve.



Asi 130 ujetých kilometrů a poslední zastávka dne byla v obci Červený Potok, na rozhraní okresů Ústí nad Orlicí a Šumperk. Tady vykonával službu kolega z Obvodního oddělení Králíky a dva vojáci ze 43. výsadkového pluku z Chrudimi. Služba tu byla poklidná, v době, kdy jsem zde byla, jsme museli na nějaké to vozidlo vyloženě čekat. Tady za sobotu nikoho společná hlídka nevracela a i zde byli řidiči vzorní. Odsud je to už jen kousek na Dolní Moravu, kde, jak jsem psala výše, nebyl provoz téměř žádný, což odpovídalo i ojedinělému průjezdu vozidel na stanovišti v Červeném Potoce.

Za pardubickou policii jsme moc rádi, že se občané snaží dodržovat vládní nařízení, ač víme, že doba je složitá pro všechny. Také bychom rádi poděkovali některým řidičům, kteří našim zmrzlým kolegům dovezli čaj nebo kávu, bylo to velice milé a určitě je to zahřálo!

Přiloženo foto PČR.

7. březen 2021

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

