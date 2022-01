Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Z oznamovatele se v průběhu jednání stal agresor

TACHOVSKO – Podnapilý muž, který se domníval, že mu někdo odcizil vůz, fyzicky napadl policisty. Auto mu při tom převezl přítel jeho dcery, aby s ním oznamovatel nemohl nikam odjet.

Policejní komisař včerejšího dne sdělil podezření ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě a přečinu výtržnictví 47letému muži. Ten figuroval na začátku tohoto týdne jako oznamovatel krádeže vozidla. Policejní hlídka proto přijela do malé obce poblíž Tachova, kde mělo být vozidlo odcizené. Muž byl zjevně podnapilý a místo toho, aby s policisty spolupracoval, začal být vulgární. Jeho slovní útoky směřovaly na adresu policistů. V průběhu jednání se ukázalo, že vozidlo nikdo neodcizil – přeparkoval je totiž přítel dcery oznamovatele, který tím chtěl zabránit podnapilému otci své přítelkyně v odjezdu a řízení vozidla, nad čímž měl oznamovatel uvažovat. Toto zjištění podnapilého muže ještě víc popudilo, a tak začal svůj agresivní projev proti hlídce stupňovat. Policisté jej vyzývali, aby se uklidnil a spolupracoval, přesto ve slovních útocích vůči policistům pokračoval a začal navíc vyhrožovat i fyzickým napadením. Policisté proto podnapilého oznamovatele opětovně vyzvali, aby zanechal svého protiprávního jednání, nebo že budou použity donucovací prostředky. V tu chvíli muž fyzicky zaútočil na jednoho z policistů, kterého nejméně jednou udeřil rukou sevřenou v pěst do oblasti horní části těla a poranil jej. Policista po útoku agresora odstrčil, muž však ve slovním napadání pokračoval a vyhrožoval dalším fyzickým útokem i přesto, že jej policisté opakovaně vyzývali, aby zanechal svého protiprávního jednání, jinak že použijí donucovací prostředky. Vzhledem k tomu, že na výzvy nereagoval a začal se přibližovat k druhému policistovi, byl proti němu použit slzotvorný prostředek a následně i služební pouta. Muž při tom však kladl aktivní odpor a opětovně fyzicky napadl policistu, na kterého již před tím zaútočil. Zpacifikovat se agresora podařilo až ve chvíli, kdy se na místo dostavily další hlídky. Poté, co byl muž zadržen, s ním policisté provedli potřebné úkony a dechovou zkoušku, která potvrdila požití alkoholu. Přístroj naměřil téměř 1,5 promile alkoholu. Následně byl muž převezen do policejních cel. Nyní mu za jeho jednání hrozí trest odnětí svobody až na čtyři léta.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

13. 1. 2022

