Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Z oznámených dopravních nehod byly dvě se zraněním

TACHOVSKO – V jednom případě záchranná služba převážela do nemocnice mladou ženu, ve druhém seniora.

Tachovští dopravní policisté včerejšího dne šetřili dvě nehody, při kterých došlo ke zranění osob. Hned ráno vyjížděli k dopravní nehodě, která se stala kolem 7:30 hod. v Tachově v ulici třída Míru. Po uvedené ulici jel ve směru do Plzeňské ulice 25letý řidič s osobním vozidlem značky Škoda Fabia. Při tom nedodržel dostatečnou bezpečnostní vzdálenost za vpředu jedoucím vozidlem značky Ford Tourneo, jehož řidič snižoval rychlost z důvodu odbočení vlevo na účelovou komunikaci, a narazil do zadní části fordu. Při střetu utrpěla 25letá spolujezdkyně z fábie zranění, a tak byla z místa záchrannou službou převezena do nemocnice k dalšímu vyšetření. Požití alkoholu u řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Vzniklou škodu odhadli na celkových 60 000 korun.

Oznámení o druhé nehodě se zraněním přijali policisté v dopoledních hodinách. Tentokrát jejich cesta směřovala do obce Stříbro, kde 74letý řidič jel s vozidlem značky Mercedes Plzeňskou ulicí ve směru do centra obce. Při projíždění mírné pravotočivé zatáčky vyjel řidič z dosud nezjištěných příčin vpravo mimo komunikaci, kde přední částí vozidla narazil do kovového zábradlí můstku a poté do vyvýšeného obrubníku. Při havárii se řidič zranil, a tak jej záchranná služba převezla do nemocnice. Ještě před tím s ním policisté provedli dechovou zkoušku, kterou vyloučili požití alkoholu před jízdou. Vzniklou škodu odhadli na celkových 72 000 korun.

Oběma nehodami se dopravní policisté zabývají i nadále.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

26. 8. 2021

vytisknout e-mailem