Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z otevřeného auta vzal mobil

Most - Policie lapku záhy vypátrala; Měl zákaz řízení, nemá řidičák , přesto řídil; Někdo poničil semafor na křižovatce.

Mostečtí policisté záhy odhalili totožnost neznámého pachatele, který odcizil mobil z auta. Muž ve věku 31 let z Mostu měl druhý týden v srpnu v ranních hodinách na třídě Budovatelů odcizit z nezajištěného vozidla mobilní telefon, který ležel v přední části vozu. Řidič auto řádně nezajistil, když odnášel zboží do blízké prodejny. Po návratu zjistil, že někdo do auta vnikl a telefon odnesl. Policisté případ brzy objasnili díky osobní znalosti, po telefonu pátrali v zastavárnách, ale nenašli ho. Podezřelý uvedl, že ho vyhodil. Od policistů si Mostečan převzal záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže ve zkráceném přípravném řízení. Muž nekradl poprvé, za krádež byl již odsouzen a trest vykonal v květnu letošního roku. Podle policistů se měl dopustit i krádeže v jedné mostecké drogérii. Odcizit měl parfém, který si strčil do kapsy kraťasů a lup následně zpeněžil na ulici. Za krádeže mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Řídil, ač neměl a ani nesměl

Na neřidiče narazili policisté hlídkové služby ve večerních hodinách v mostecké ulici Rudolická. Hlídka zastavila vozidlo tovární značky Seat a zjistila, že muž za volantem nemá co dělat. Jednak má vyslovený zákaz řízení do června roku 2020 a navíc není ani držitelem řidičského oprávnění. Hlídka dále zjistila, že vozidlo má již propadlou technickou kontrolu, muž policistům předložil neplatný doklad o pojištění odpovědnosti a na vozidle muži v uniformách odhalili různé závady. Vozidlo bylo odstaveno a řidič byl zadržen. Policisté 21letému muži z Mostu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Nechtěl do vězení, už tam je

Nástupu do výkonu trestu se vyhýbal 29letý muž z Chomutova. Ten si měl začátkem prázdnin převzít výzvu okresního soudu k nastoupení k trestu do věznice s termínem ihned. Tam však nedorazil bez závažného důvodu. Koncem července byl vypátrán v litvínovské ulici Studentská policisty. Ti zjistili, že muž patří do vězení, zadrželi ho a následně ještě týž den ho předali ostraze věznice. Vyšetřovatel nyní Chomutovana obvinil z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Kdosi poškodil semafor na křižovatce

Neznámý poberta v Mostě v přesně nezjištěný čas poškodil semafor. Chodecké návěstidlo stojí na křižovatce ulic Budovatelů, U stadionu a J. Seiferta. Poškozená firma vyčíslila způsobenou škodu na částku více než deset tisíc korun a bude ho muset nahradit novým zařízením. Případ trestného činu poškození cizí věci šetří policisté mosteckého obvodního oddělení.

nprap. Ludmila Světláková

Most 23. srpen 2019

