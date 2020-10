Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Z oslavy odešel s cizím batohem

Jindřichův Hradec - Zloděj páchá trestné činy opakovaně.

Policisté z obvodního oddělení v Jindřichově Hradci podezřívají z trestného činu krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku muže (24 let) z Jindřichoradecka. Ten dne 26. září přišel na oslavu do jednoho bytu v Jindřichově Hradci. Následně v obývacím pokoji pod konfrerenčním stolkem odcizil volně položený batoh, ve kterém byla peněženka s finanční hotvostí, osobními doklady poškozené ženy a s platební kartou, dále pak mobilní telefon, sluchátka k telefonu, několikery klíče a další věci, které patří ještě dalšímu muži, vše v hodnotě 10 000 korun.

Podezřelý muž se uvedeného skutku dopustil přesto, že byl v posledních třech letech za přečin krádeže odsouzen. Poté, co spáchal výše uvedený skutek, vyndal z batohu finanční hotovost ve výši několika stovek korun, které si ponechal. Vyndal rovněž mobilní telefon, který odložil na zídku v ulici Zborovská v Jindřichově Hradci a zbytek věcí i s batohem odhodil do kontejneru. Policisté budou případ prověřovat ve zkráceném přípravném řízení, recidivista by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

23. října 2020

