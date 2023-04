Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Z odcizené tankovací karty čerpal pohonné hmoty přes sto tisíc korun

MŘ Ostrava - Na místo činu se vrátil, tentokrát měl odcizit prázdné sudy od piva

Policisté z obvodního oddělní Ostrava-Mariánské Hory na konci února 2023 přijali oznámení od společnosti, že došlo ke zneužití tankovací karty. Jak poškozená firma uvedla, přišlo jim upozornění, že došlo k přečerpání povoleného limitu. Proto se pustili do hlubší kontroly a zjistili, že od října 2022 došlo na několika místech napříč Ostravou k odčerpání pohonných hmot a samotná škoda je přes sto tisíc korun. Dále uvedli, že nezaznamenali žádné stopy po vloupání a nemají podezření na žádnou konkrétní osobu. Případem se začali zabývat kriminalisté z Mariánských Hor. Následovaly výslechy osob a zjišťování informací, které by mohly vést ke konkrétnímu pachateli. Operativním šetřením a vyhodnocením zajištěných kamer se ukázalo, že podezřelou osobou by mohl být 26letý muž. Ten byl v minulosti ve společnosti zaměstnán.

V sobotu 22. dubna 2023 strážníci Městské policie Ostrava ve večerních hodinách zadrželi muže, který měl překonat dvoumetrový plot a následně z areálu firmy odcizit 4 kusy prázdných pivních sudů o objemu 30 litrů. Na místo se také dostavili policisté, kteří už věděli, že se jedná o 26letého muže, na kterého měli právě kriminalisté spadeno. Proto muže zadrželi a předali k dalším úkonům kolegům z kriminální služby a vyšetřování.

Komisař 5. oddělení obecné kriminality Ostrava 26letého muže obvinil z trestných činů krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Svým jednáním způsobil škodu přes 200.000 korun. V případě prokázání viny mu hrozí až pětileté vězení. Obviněný s kriminalisty spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Uvedl, že byl v minulosti v poškozené společnosti zaměstnán a věděl, jak to tam chodí. Jak bylo prověřováním kriminalistů zjištěno, obviněný muž při ukončení dohody o práci neodevzdal dálkový ovladač od vstupních vrat a také klíče od vstupních dveří. Proto nedošlo k žádnému poškození a násilnému vniknutí do objektu. Poté už měl z kanceláře odcizit tankovací kartu. Jak sám obviněný uvedl, minimálně ve 44 případech měl napříč Ostravou, především v části Mariánských Hor, navštívit benzínové čerpací stanice, kde natankoval buď do aut, které řídil, nebo měl náhodně oslovit neznámé osoby a těmto nabídnout zaplacení natankovaných pohonných hmot za zvýhodněnou cenu.

Není vyloučeno, že se obviněný muž dopustil i jiného protiprávního jednání, proto i nadále probíhá prověřování a v případě, že tomu tak bude, trestní stíhání bude rozšířeno.

Doporučení: Není od věci si ověřit, zda je osoba majitelem tankovací karty a levnější nabízené pohonné hmoty tak nenabízí za účelem zisku a dopouští se protiprávního jednání.

