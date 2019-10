Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Z oběti je nyní podezřelý muž

HODONÍNSKO: Policisté prošetřují případ pojistného podvodu.

Policisté z Dubňan na začátku měsíce září prošetřovali případ vloupání do vinného sklepa v jedné z obcí v jejich rajónu. Neznámý pachatel tam měl místnímu vinaři násilně vlézt do objektu a odtud ukrást finanční hotovost a dále pak více jak 1300 láhví vína různých odrůd. Vinař si celkovou škodu vyčíslil na více jak 400tisíc korun. Mezi policisty je také mnoho vinařů a tak se na případ náležitě zaměřili. Nejen, aby tu neřádila žádná škodná, ale aby zjistili, kdo to má vše na svědomí.

Po provedených šetřeních a zjišťování podrobností k případu i osobě vinaře, který případ oznámil, však vycházely najevo jisté nejasnosti. Vše umocnil fakt, že vinař si celý případ nárokoval jako škodnou událost u své pojišťovny. Podezření policistů, které stále sílilo, se ukázalo jako správné, když jej znovu podrobili výslechu a předkládali mu rozpory, které postupně vyšly najevo. Pak teprve doznal, že si celý případ vymyslel, do vinného sklepa se vloupal sám, žádné víno mu odcizeno nebylo a chtěl tím získat neoprávněný prospěch z pojistného krytí. Vše se tak nakonec obrátilo proti němu a z oběti je nyní možný pachatel. Policisté se případem podezření z pojistného podvodu ještě dále zabývají.

por. Bc. Petr Zámečník, 25. 10. 2019

