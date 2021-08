Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z obchodů po krádežích vždy utekl

MOSTECKO - Kradl v pěti obchodech, jednou slíbil zaplacení, jindy rozbil vstupní dveře, dvakrát ujel na kole, šel do vazby; Muže s berlemi okradl kapsář.

Milovník neplacených nákupů, který vždy utíkal, skončil včera ve vazební věznici

Muž ve věku 38 let z obce na Chomutovsku kradl v pěti případech v Mostě a Litvínově. Nekradl poprvé, je několikrát trestaný a naposledy byl odsouzen loni. Za krádeže v obchodech ho nyní vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže, za který mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi. Odcizením zboží napáchal škody ve výši 8 423 korun. Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět na vazební stíhání obviněného.

V červenci v obci na Mostecku si v jedné prodejně u pokladny objednal cigarety. Ty uložil do batohu a se slibem, že je hned zpátky, z prodejny vyběhl. U pultu zanechal zboží, které nezaplatil. Zpět se již nevrátil. Krádeží cigaret způsobil škodu za 2 200 korun.

V srpnu stihl čtyři krádeže. Minulý týden zašel do jednoho mosteckého supermarketu, kde si v prodejně ukryl do batohu kleště za 399 korun. Při odchodu byl zdržen, ale z místa se mu podařilo utéct. Lup zanechal na místě činu. Z místa odjel na kole. Ve stejný den zavítal v Mostě do prodejny potravin. U pokladny odpoutal pozornost prodavačky a s neuhrazeným zbožím, které měl v tašce, vyběhl ven, kde měl kolo a na něm ujel. Tento týden v Litvínově navštívil jednu drogérii. Ani tam nehodlal za zboží platit. Do tašky si měl uschovat sprchové gely. Krádež odhalili zaměstnanci prodejny, kteří uzavřeli vstupní dveře. Muž je vyvrátil a z místa utekl. Po několika minutách vstoupil do obchodu se sportovním zbožím. Uvnitř si na sebe oblékl tričko, šortky a obul si novou sportovní obuv. Další obuv v krabici vzal do ruky a poté se rozeběhl ke dveřím a zmizel. Po chvíli byl zadržen litvínovskými strážníky, kteří po něm dle získaného popisu pátrali a předán policistům. Okresní soud v Mostě obviněného muže poslal včera do vazby.

Mladík okradl na nádraží muže s berlemi

Mostečtí policisté pátrají po pachateli trestného činu krádeže na osobě. Neznámý mladík bez skrupulí okradl minulý týden staršího muže. Ke krádeži došlo na schodišti mosteckého vlakového nádraží, po kterém šel krátce po 21. hodině poškozený o berlích. Neznámý pachatel využil zdravotní indispozice muže a z kapsy oděvu mu drze vytáhl peněženku s finanční hotovostí a poté z místa odešel. Ke zranění muže nedošlo, ten utrpěl hmotnou škodu.

Osobák se srazil s cyklistou

Dopravní policisté vyjížděli včera krátce před 19. hodinou k dopravní nehodě, která se stala v Litvínově. Řidička osobního vozidla se po odbočování na ulici PKH střetla s cyklistou, který jel po hlavní komunikaci na závodním kole. Cyklista po střetu utrpěl zranění, se kterým byl odvezen z místa dopravní nehody do zdravotnického zařízení. Alkohol u účastníků kolize nebyl zjištěn. Škodu policisté odhadli na částku 105 000 korun. Okolnosti nehody a míra zavinění je předmětem šetření dopravní policie. Zranění cyklisty bylo předběžně kvalifikováno jako lehké.

Auto řídil, i když má zákaz řízení do roku 2022

Zákony zřejmě nectí 26letý muž z Mostu. Toho tento týden v podvečerní době policisté obvodního oddělení Most Zahradní zastavili v ulici Zahradní ke kontrole. Motorista hlídce nepředložil žádné doklady. Policisté šetřením na místě zjistili, že muž má vyslovené dva zákazy řízení – mosteckým magistrátem a také okresním soudem, a ty porušil. Tím vědomě mařil výkon úředního rozhodnutí, neboť vykonával činnost, která mu byla zakázána. Policejní inspektor muži sdělil ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Most 13. srpna 2021

nprap. Ludmila Světláková

