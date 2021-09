Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z novostavby odcizil neznámý pachatel lešení a nářadí

KLADENSKO – Nevšimli jste si někoho podezřelého?

Policisté z obvodního oddělení Kladno-venkov se zabývají případem vloupání do novostavby rodinného domu v Libušíně, čímž byla způsobena celková škoda přesahující šedesát tisíc korun.

Dosavadním šetřením policisté zjistili, že dosud nezjištěný pachatel se vloupal do nemovitosti v době od odpoledních čtyř hodin 16. září do ranní osmé hodiny 18. září, do níž vnikl za užití násilí dveřmi francouzského okna. Z vnitřních prostor odcizil různé typy nářadí, jako jsou pily, vrtačky, brusky, ruční nářadí a dále pak odcizil pojízdné lešení.

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což pachateli v případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Aby se podařilo policistům zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by jakékoliv informace od občanů, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Kladno-venkov, nebo mohou kontaktovat policisty na telefonním čísle 974 873 561. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

20. září 2021

vytisknout e-mailem