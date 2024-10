Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Z nezvaného hosta se vyklubal skutečný

RYCHNOVSKO – Vstupní dveře hotelu mu stály v cestě, na správný pokoj ale trefil i přes téměř 2 promile.

Kostelečtí policisté mají za sebou poměrně netradiční výjezd. Vše začalo v neděli 6. října krátce po čtvrté hodině ráno oznámením na linku 158 o poškozených vstupních dveří jednoho z kosteleckých hotelů. Rozbité dveře poukazovaly na nezvaného hosta, a proto na místo vyrazila policejní hlídka. Po příjezdu na místo policisté skutečně zjistili poškození madla a vstupních dveří, přičemž uvnitř hotelu pátrali po nezvaném hostovi pohybujícím se po hotelu, ale nikoho nenašli. Poté, co na místo přijel majitel hotelu, společně zhlédli kamerové záznamy, na kterých bylo patrné jednání neznámého muže oblečeného do zelené bundy a černé mikiny. Ten před třetí hodinou ráno utrhl kovové madlo dveří, kterým rozbil skleněné výplně, a vytvořeným otvorem o velikosti 50x30 cm se protáhl dovnitř. Uvnitř hotelu pak zamířil do pokoje ve druhém patře a šel spát.

Policisté podezřelého muže ze záznamu v pokoji nalezli, ztotožnili a zjistili, že se nejedná o nezvaného hosta, ale o hosta, který byl v hotelu řádně ubytovaný. Policistům navíc ještě v brzkých ranních hodinách nadýchal 1,65 promile. To, že poškodil hotelové vstupní dveře 28letý cizinec, nepopíral. Způsobená škoda byla odhadnuta na 8.000 korun.

Policisté případ řeší pro podezření z přestupku proti majetku. Po ukončení šetření se bude cizinec zpovídat ze svého jednání ve správním řízení, kde mu hrozí až padesátitisícová sankce.

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí

