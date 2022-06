Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Z nehody ujel a nadýchal přes 2,20 promile

J.Hradec- Jízdu s vozidlem zakončil nárazem do stromu.

Podezřelý muž dne 12. května ve 12:00 hodin řídil osobní automobil Škoda Fabia v obci Stráž nad Nežárkou z náměstí Emy Destinnové, kdy se před lékárnou pravděpodobně plně nevěnoval řízení vozidla a při projíždění kolem zaparkovaného vozidla VW Golf najel do jeho levé zadní části a poškodil jej. Řidič z místa dopravní nehody ujel a pokračoval v jízdě ve směru na obec Pístina ve směru na Stříbřec. Zde řidič nezvládl řízení v levotočivé zatáčce a vyjel mimo komunikaci, kde narazil do vzrostlého stromu a dále poškodil oplocení pastviny. Při dopravní nehodě vznikla hmotná škoda na osobním vozidle VW Golf ve výši nejméně 20 000 korun. Na oplocení pastviny ve výši nejméně 1 000 korun a na osobním vozidle VW Golf škoda ve výši nejméně 20 000 korun. Alkohol nebyl na místě zjišťován z důvodu leteckého transportu podezřelého muže se zraněním do nemocnice v Č. Budějovicích, kde byl vyžádán odběr krve. Z protokolu o toxikologickém vyšetření podezřelého muže bylo zjištěno, že tento měl v době odběru téhož dne nejméně 2,20 promile alkoholu v krvi. Podezřelý muž svým jednáním naplnil znaky trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Dopravní policisté přečin řádně zadokumentovali. Včerejšího dne 20. června převzal podezřelý řidič z rukou mužů zákona sdělení podezření. Do dvou týdnů stane před soudem.

por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová, jh.pis@pcr.cz

21. června 2022

