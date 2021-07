Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z návěsu odcizil prasečí půlky

CHOMUTOVSKO - Daleko je neodvezl, o kousek dál usnul.

Policisté sdělili podezření z trestného činu krádeže 25letému muži z Chomutova. Ten měl koncem června v nočních hodinách vniknout do chladírenského návěsu kamionu zaparkovaného na jedné z chomutovských čerpacích stanic. Odtud měl pak odcizit sedm kusů prasečích půlek. Pět z nich bylo kousek od místa krádeže nalezeno v kontejneru na odpad a na stavebním kolečku, kam si je zřejmě dotyčný uložil, aby je odvezl. Na to však už nedošlo. Muže krádež zřejmě tak vyčerpala, že usnul. Když se probudil, na místě již byli strážníci a posléze policisté, kteří ho převezli do cely.

Muži, který byl před dvěma roky podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody, kam ho soud poslal za majetkovou trestnou činnost, hrozí s ohledem na tuto skutečnost až tříleté vězení.

Krádeží prasečích půlek měl poškozené společnosti způsobit škodu ve výši 17.500 korun.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 7. července 2021

