Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Z nalezené peněženky si vzala peníze

KARLOVARSKO – Způsobila škodu téměř 30 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili podezření ze spáchání přečinu zatajení věci místní čtyřiatřicetileté ženě.



V sobotu 9. května letošního roku měl muž v obchodním domě v Ostrově vracet plastovou přepravku na skleněné lahve od piva. Tu měl vložit do automatu pro výkup obalů a přepravek, ovšem společně se svou peněženkou, čehož si při vracení nevšiml. Přepravka zajela po pásu do skladových prostor prodejny, kde si peněženky všimla čtyřiatřicetiletá zaměstnankyně prodejny. Ta místo toho, aby peněženku vrátila, tak jí měla prohledat a poté jí uschovat do skladu mezi přepravky a palety. Následně z ní měla odcizit finanční prostředky. Tímto jednáním měla majiteli peněženky způsobit škodu téměř 30 tisíc korun.



V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody až na jeden rok.

nprap. Jakub Kopřiva

12. 6. 2020

vytisknout e-mailem