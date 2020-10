Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z náklaďáku ukradl platební karty

MOSTECKO - S těmi platil za nákupy a pokusil se i o výběry peněz; Pervitin prodával na Litvínovsku; Žena kopla do zrcátek u auta.

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinů krádeže vloupáním a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 23letého muže z Litoměřic. Ten měl v Litvínově na Loučkách podle litvínovských policistů, kteří případ krádeže vloupáním objasnili, vniknout ve večerních hodinách do zaparkovaného nákladního automobilu. Muž překonal zámek zavazadlového prostoru a z něj měl odcizit různé nářadí. Následně vnikl do kabiny řidiče, ze které si měl odnést příruční tašku s peněženkou, hotovostí, doklady a platební karty. S těmi následně zamířil dvakrát k bankomatům, kde se pokusil neúspěšně vybrat 10 tisíc korun. Následně v šesti případech platil v různých provozovnách za zboží a v pěti případech se mu to nepovedlo. Celkem měl obviněný způsobit poškozenému škodu ve výši 15 300 korun. Muž je stíhán na svobodě. Jak s odcizenými věcmi naložil, vyšetřovateli neuvedl.

Žena kopla do zrcátek u auta

Hamerští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví 53leté ženě z Mostu. Ta měla v pozdně nočních hodinách v jedné obci na Litvínovskou minulý měsíc kopem poškodit obě zpětná zrcátka u zaparkovaného vozidla. Auto patří jejímu známému, kterému způsobila hmotnou škodu. Ten ale nedal souhlas ke stíhání ženy pro přečin poškození cizí věci.

Pervitin prodával na Litvínovsku

Policie v Mostě stíhá pro přečin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 41letého muže z Litvínovska. Ten měl právě na Litvínovsku v místě svého bydliště podle zjištění kriminalistů mosteckého Toxi týmů obstarat a následně prodat za různé finanční částky nejméně v 65 případech přesně nezjištěné množství stimulační látky pervitin osobám z řad toxikomanů. Obviněnému za prodej drogy hrozí v případě odsouzení až pětiletý trest odnětí svobody. Policie muže stíhá na svobodě.

Most 8. října 2020

nprap. Ludmila Světláková

