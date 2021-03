Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z muže vylákali téměř 200 000 korun

MĚLNICKO - Od začátku věděli, že peníze nevrátí.

Dvaatřicetiletá žena a o čtyři roky starší muž vylákali z poškozeného muže finanční prostředky na nákup vybavení bytu, osobního automobilu a pro vlastní potřebu. Poškozený jim půjčil 185 500 korun v dobré víře, že mu peníze vrátí. Zatajili mu však, že je na ně vydána exekuce. Zapůjčenou částku do dnešního dne nevrátili, ani to nikdy neměli v úmyslu. Podezřelý slíbil, že si peníze odpracuje stavebními pracemi u poškozeného. Ani to však neudělal. Podezřelá zase slibovala, že zapůjčené finance vrátí z údajného dědictví po svém otci, což dokládala padělaným rozsudkem.

Policisté Obvodního oddělení Kralupy nad Vltavou v těchto dnech podezřelým na základě všech zjištěných skutečností a shromážděných důkazů sdělili obvinění z přečinu podvod. Vzhledem k výši škody mohou skončit ve vězení na jeden až pět let.

por. Mgr. Markéta Johnová

11.3.2021

