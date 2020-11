Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Z muže měli vylákat přes 800 tisíc korun

KARLOVARSKO – Slíbená vozidla mu ale dvojice nikdy nedodala.

Karlovarští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 41 a 56 let, které obvinili ze spáchání přečinu podvodu.



Starší z dvojice měl v březnu minulého roku nabídnout čtyřiačtyřicetiletému muži z Vyškovska zprostředkování prodeje šesti automobilů značky Volkswagen za zvýhodněnou cenu. Zároveň mu měl předat telefonní kontakt na muže, který domluvená vozidla přiveze ze zahraničí. Muž z Vyškovska se měl s tímto jednačtyřicetiletým mužem, který v telefonickém rozhovoru vystupoval pod smyšleným jménem, spojit a domluvit si schůzku v Praze. Jedním z této dvojice se měl poté muž z Vyškovska sejít v Praze, kde nakonec podepsal zfalšovanou smlouvu, ve které byla jako zprostředkovatel prodeje vozidel uvedena smyšlená osoba, kterou v telefonických rozhovorech předstíral obviněný jednačtyřicetiletý muž. Dvojice mužů tak od začátku činila i přesto, že si byli vědomi toho, že domluvená vozidla nedodají a z muže chtěli pouze vylákat finanční prostředky.



V následujících týdnech se měla dvojice obviněných, která domluvená vozidla nedodala, s mužem z Vyškovska několikrát telefonicky spojit. Pod různými smyšlenými legendami po něm měli chtít uhrazení dalších finančních prostředků, aby mohl být domluvený prodej dokončen. Muž z Vyškovska měl těmto legendám uvěřit a na bankovní účet tak několikrát vložit další peníze.



Peníze vložené na bankovní účet měla dvojice mužů vždy vybrat a použít pro svou potřebu.



Vzhledem k tomu, že muž z Vyškovska se nedočkal domluvených vozidel ani vrácení finančních prostředků, které do koupi vozidel investoval, tak celou věc oznámil na policii.



Dvojice mužů ze Sokolovska mu svým jednáním způsobila škodu přes 800 tisíc korun.



Oběma mužům hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Jakub Kopřiva

5. 11. 2020

