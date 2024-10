Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Z mrazicího boxu ukradl přes sto nanuků

SEMILSKO – Turnovští policisté objasnili případ krádeže více jak stovky nanuků z boxu u stánku z občerstvením. Muž, kterému již sdělili podezření ze spáchání trestného činu, si k nanukům přibral i nářadí.

Minulý týden policisté z Obvodního oddělení v Turnově ve zkráceném přípravném řízení sdělil 34letému muži podezření ze spáchání trestného činu krádež, kterého se dopustil krátce po půlnoci 5. září letošního roku v Turnově – Benátkách. Tehdy se u stánku s občerstvením vloupal do mrazicího boxu s nanuky a 110 jich v celkové hodnotě 2.610,- Kč odcizil. Poté se ještě rozhodl podívat do dřevěné bedny, do které také vnikl násilím. Z této bedny si pak odnesl sekeru, motorovou pilu a tekutý zapalovač. Na terase u stánku pak také poškodil zařízení – stůl, kovové kbelíčky a květinu. Svým jednáním tak způsobil škodu přesahující částku 8 tisíc korun. Podezřelému nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky.





15. 10. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

