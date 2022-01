Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Z místa činu muž daleko neutekl

HAVLÍČKOBRODSKO: Policisté muže zadrželi přímo u obchodu

Světelští policisté dopadli na začátku tohoto týdne pachatele vloupání na místě činu. Některé věci si ani nestihl odnést do auta, když ho překvapila policejní hlídka, která ho zadržela v bezprostřední blízkosti prodejny, kam se vloupal. Čtyřiapadesátiletý muž, který má navíc vyslovený zákaz pobytu na území Kraje Vysočina, tak putoval rovnou na policejní služebnu. V páchání majetkové trestné činnosti není žádný nováček a za sebou má i pobyt za mřížemi. Policejní komisař mu následující den sdělil podezření ze spáchání tří trestných činů.

Případ pro policisty začal v pondělí 24. ledna, když v rámci noční služby kolem třetí hodiny ráno zjistili narušení prodejny v malé obci u Ledče nad Sázavou. Pachatel vypáčil dveře u objektu a policisté ho přistihli venku, když si nosil odcizené věci do připraveného vozidla. Když spatřil policisty, dal se na útěk a jednu z tašek nechal ležet u budovy. Policisté ho však dopadli a ve vozidle, které měl opodál, nalezli další plnou tašku odcizených věcí. Muž z místa činu směřoval rovnou na policejní služebnu. Policisté místo činu ohledali, zajistili potřebné důkazy a vše zadokumentovali. Z prodejny si muž odnesl zboží v hodnotě kolem osmadvaceti tisíc korun, přičemž se jednalo hlavně o cigarety, alkohol nebo tužkové baterie. Vše policisté zajistili a zboží se tak mohlo vrátit zpět ke svému majiteli. Další škoda ve výši kolem pětadvaceti tisíc korun muž způsobil poškozením dveří. Dále policisté zjistili, že muž má soudem vyslovený zákaz pobytu na území Kraje Vysočina, a to v souvislosti s vloupáním do prodejny na Pelhřimovsku z roku 2015. „Na základě shromážděných důkazů jsme čtyřiapadesátiletému muži z Ústecka sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí“, uvedl npor. Josef Daněk DiS., vedoucí obvodního oddělení ve Světlé nad Sázavou.

Podezřelý muž byl již v minulosti pro majetkovou trestnou činnost soudně trestán a od roku 2016 až do poloviny roku 2020 si odpykal také nepodmíněný trest ve věznici. Soud mu také v minulosti uložil trest zákazu pobytu v našem kraji, který mu měl vypršet v květnu roku 2024.

Za takový výčet trestné činnosti lze uložit až tříletý trest odnětí svobody. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

28. ledna 2022

