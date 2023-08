Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Z maření si zjevně hlavu neláme

NÁCHODSKO – Muž má 7 zákazů řízení.

Policisté z obvodního oddělení Česká Skalice v těchto dnech v rámci běžného výkonu služby zastavili řidiče, který usedl za volant i přes uložený zákaz. Pětatřicetiletý muž se chtěl s muži zákona domluvit, to mu však nevyšlo. Policisté zjistili, že muž má již 7 zákazů řízení všech motorových vozidel, a to až do roku 2025. Muže převezli na obvodní oddělení k provedení nezbytných úkonů. Následně mu policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V Královéhradeckém kraji policisté za první pololetí odhalili více jak 300 případů přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Přibližně dvě třetiny případů jsou právě tohoto charakteru, za vykonávání činnosti, která jim byla rozhodnutím zakázána.

por. Mgr. Lucie Konečná

9.8.2023, 10:00hod

Související dokumenty Maření.m4v

Velikost souboru:30,6 MB / formát M4V

vytisknout e-mailem