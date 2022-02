Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Z lupu se dlouho neradoval

ČESKOLIPSKO - Policisté ho dopadli několik hodin po činu.

Včera kolem 19. hodiny vyrazil do novoborského Kauflandu manželský pár. Když pak dvojice vyložila svůj nákup do auta, 47letý muž vrátil nákupní vozík do boxu a přitom v něm zapomněl svoji osobní taštičku na doklady. Až po chvíli ji začal shánět a uvědomil si, kde zůstala. Hned se proto rozeběhl k nákupním vozíkům, ovšem rychlejší než on byl 41letý majetkový recidivista, který si opuštěnou kabelu hbitě přivlastnil.

Zloděje si naštěstí všimla manželka poškozeného a nasměrovala ho za ním. Začala honička, při které recidivista odhodil na zem ukradenou taštičku a také peněženku, ze které před tím vybral všechny peníze, konkrétně 1700 korun. Následně zmizel ve tmě za Kauflandem. Manželé kontaktovali tísňovou linku 158. Recidivistu policistům popsali a ti ho díky dobré místní znalosti vypátrali dnes zhruba ve 3 hodiny nad ránem. U sebe měl zbytek peněz a rovněž značkový nůž v hodnotě jednoho tisíce korun, který v zapomenuté taštičce našel a ponechal si ho spolu s penězi.

Novoborští policisté na jeho zadržení spolupracovali s kolegy ze Cvikova, kde se majetkový recidivista v noci na dnešek zdržoval. Policisté u něj zajistili z lupu tisíc korun a nůž, který se mu tak líbil. Zbytek peněz utratil za taxi z Nového Boru do Cvikova a za další osobní výdaje. Záznam o sdělení podezření pro přečin krádeže si v rámci zkráceného přípravného řízení převzal ještě před rozedněním. U soudu, před který brzy předstoupí, mu jistě přitíží, že ještě neskončila zkušební doba k jeho poslednímu podmíněnému trestu odnětí svobody.

4. 2. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

