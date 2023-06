Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Z lékárny odcizili zboží za půl milionu korun

PLZEŇ – Kriminalisté Městského ředitelství policie Plzeň zahájili trestní stíhání čtyř osob, které obvinili ze spáchání několika trestných činů. Jedna z obviněných osob je stíhána vazebně.

Policejní komisařka zahájila v uplynulém týdnu trestní stíhání čtyř osob. 32letou ženu a 35letého muže obvinila ze spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti. 44letého muže obvinila z přečinu krádeže a jeho o dva roky staršího komplice ze spáchání přečinu krádeže, přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a z přečinu výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu. Nejstarší z obviněných mužů skončil ve vazbě.

Ten se 29. května 2023 v brzkých ranních hodinách vloupal do jednoho nákupního centra v Plzni městské části Slovany. Následně vnikl do prostor lékárny, kde odcizil trezor s finanční hotovostí 160 tisíc korun a benefitovými poukázkami v hodnotě 130 tisíc korun. Dále odcizil několik balení léků různých druhů a značek. Odcizené věci poté odnesl do bytu, kde na něho čekali jeho tři komplicové. Ti mu připravili tašky, se kterými se starší muž vrátil zpět do lékárny, aby pokračoval v krádeži léků, kosmetiky a další finanční hotovosti. Tašky s odcizeným zbožím poté naložil do nákupního vozíku a odtlačil ho za pomoci spolupachatelů, kteří na něho čekali u nákupního centra, na nedalekou čerpací stanici, kde si ukradené věci, včetně peněz, rozdělili. Pachatelé způsobili poškozené společnosti škodu přes půl milionu korun.

Díky rychlé a precizní operativní činnosti plzeňských kriminalistů a na základě vyhodnocených kamerových záznamů se podařilo během krátké doby všechny čtyři osoby vypátrat a zadržet.

por. Michaela Raindlová

7. června 2023

