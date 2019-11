Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zloděj ukradl sochu Krista

BLANENSKO: Policisté pátrají po neznámém vandalovi.

Blanenská policie řeší nevšední případ svatokrádeže. Minulý týden od úterního odpoledne do pátečního rána 1. listopadu 2019, dosud neznámý vandal odcizil přes sto let starou sochu Ježíše Krista. Tato byla umístěna na kříži, na volně přístupném místě, vedoucím k Rudickému propadání u autobusové zastávky Jedovnice-Pila. Nestydatý zloděj odřezal tři šrouby, kterými byla socha ke kříži zachycena. Poté symbol Ježíše Krista odcizil. Socha byla před třemi lety restaurována povrchovou úpravou, a to speciálním nátěrem bronzové barvy. Způsobená škoda byla přeběžně odhadnuta na částku sto tisíc korun, jeho hodnota je však pro věřící nezměrná. Případ šetříme pro podezření ze spáchání přečinu Krádež.

Vyzýváme případné svědky, kteří by mohli sdělit jakékoliv informace týkající se krádeže litinové sochy či informace k osobě pachatele, nechť se obrátí na tísňovou linku 158 nebo přímo na obvodní oddělení Policie ČR Blansko 974 631 396.

Děkujeme

por. Lenka Koryťáková, 5. listopadu 2019

