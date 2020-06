Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z krádeže nafty obviněni čtyři muži

CHOMUTOVSKO - Jeden kradl, tři hlídali; Seniora připravila o 34 tisíc.

Z krádeže motorové nafty, k níž mělo dojít v Klášterci nad Ohří, byli obviněni čtyři muži ve věku 24, 26, 29 a 30 let, všichni z Lounska. K odcizení nafty mělo dojít v polovině ledna v nočních hodinách. Z nákladního automobilu zn. DAF zaparkovaného v ulici Pražská bylo odčerpáno 180 litrů motorové nafty v hodnotě přibližně 5.700 korun.

Podle kadaňských kriminalistů se krádeže měli dopustit společně čtyři mladí muži, z nichž jeden se měl dostat do palivové nádrže nákladního vozidla, odtud čerpat naftu do kanystru a posléze přelévat do přistaveného vozidla. Ostatní měli hlídat okolí, aby dotyčného při činu nikdo nepřistihl.

Dva z obviněných (24,29) se jednání měli dopustit i přesto, že byli v nedávné době pro majetkový trestný čin odsouzeni, proto jim nyní může hrozit až tříletý trest odnětí svobody. Muže ve věku 26 a 30 let by soud v případě uznání viny za krádež mohl v krajním případě poslat za mříže až na dva roky.

Vyšetřování probíhá na svobodě.

Seniora připravila o 34 tisíc

V lednu přijali policisté oznámení o krádeži platební karty, ke které mělo dojít v Jirkově. Bylo zjištěno, že o kartu měla svého nevlastního 82letého dědu připravit 29letá mladá žena, která u něho v té době bydlela. Z volně položené tašky na chodbě domu měla nejprve vyndat peněženku a z ní platební kartu. Jejím prostřednictvím pak měla dotyčná provést několik výběrů z bankomatů a také plateb za zboží v různých prodejnách.

Seniorovi tím způsobila škodu přesahující 34 tisíc korun.

Pro ženu to není poprvé, co je vyšetřována policií. V minulosti byla opakovaně odsouzena pro trestný čin krádeže, a to dokonce i k dvouletému nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Nynější obvinění z trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku si tedy převzala ve věznici, kam mezitím nastoupila k výkonu zmíněného dvouletého trestu odnětí svobody. Pobyt za mřížemi by jí soud mohl v případě uznání viny prodloužit až o další dva roky.



por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 24. června 2020

