Z krádeže dřeva se vyklubal omyl

SVITAVSKO - Včera se na obvodní oddělení dostavili oznamovatelé s tím, že jim z jejich lesa v katastru Moravské Třebové neznámý pachatel odcizil několik metrů krychlových dřeva.

Po krátkém oznámení a objasnění situace hlídka vyjela zadokumentovat místo krádeže a ejhle, dřevo bylo na svém místě. Majitelé sami nevěřili tomu, co vidí. Muž ještě přepočítal 4metrové klády, byly všechny, žádná nechyběla. Kdo si dal takovou práci s tím, že tolik dřevní hmoty odvozil a po pár hodinách vrátil zpátky? I tahle odpověď přišla po chvíli. Tamní lesní hospodář měl naprostý přehled o tom, co se stalo. Došlo k záměně místa a klády pracovníci za pomocí lesní techniky naložili omylem. Jakmile přišli na to, že tyto stromy patří někomu jinému, dovezli je zpět na své místo a odvezli ty, které odvézt měli.

Protože škoda nikomu nevznikla, obejde se toto oznámení bez následné (podrobné) evidence.

26. února 2020

