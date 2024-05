Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z kradených věcí se dlouho neradovali

PŘÍBRAMSKO – Kriminalisté oba muže dopadli velmi rychle.

Příbramským kriminalistům se velmi rychle podařilo objasnit několik případů krádeží, které má na svědomí 43letý muž, v jednom případě si na pomoc přizval i o dva roky mladšího pomocníka.

Oba muži se společně, ve večerních hodinách dne 6. května, vydali do Příbrami, kde si vyhlédli prodejnu zlatnictví. Společnými silami pak oba měli dlažební kostkou rozbít skleněnou výplň vstupních dveří a do prodejny vstoupit. Uvnitř navíc ještě rozbili skleněnou výplň pultu a odcizili téměř 80 kusů stříbrných šperků. Na poškození a odcizení způsobili majiteli prodejny škodu za skoro 50 tisíc korun.

Další dva případy krádeží už má mít na svědomí 43letý muž sám. O den později, 7. května, se vydal do Strakonic, kde nejprve v prodejně s potravinami odcizil lahev alkoholu, elektrické vrtací kladivo a nějaké pochutiny v hodnotě 4 tisíce korun. Jen asi půl hodiny po této krádeži se muž vydal ještě do prodejny drogerie. Ta už ale měla zavřeno, proto si v tomto případě zjednal vstup do prodejny násilím, kdy kamenem rozbil vstupní dveře. V drogerii odcizil finanční hotovost několik tisíc korun.

Příbramským kriminalistům se podařilo velmi rychle zjistit oba podezřelé muže a zadržet je. Jednačtyřicetiletý muž byl zadržen policisty z oddělení hlídkové služby Příbram ihned po vykradení zlatnictví. Druhého muže policisté zadrželi o den později, ve Strakonicích, po vykradení drogerie.

Oba muži jsou recidivisté. Jednačtyřicetiletý muž byl v den vykradení zlatnictví propuštěn z vězení. Příbramští kriminalisté oběma sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a 43letému muži i z přečinu poškození cizí věci.

Kriminalisté případy krádeží zpracovali ve zkráceném přípravném řízení a starší z mužů putoval okamžitě před soud, kde padl i trest v podobě 22 měsíců odnětí svobody a 2letého zákazu pobytu v Příbrami.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

14. května 2024

