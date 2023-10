Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z kradených věcí a vozidla se dlouho neradoval

MĚLNICKO - Po pár hodinách byl zadržen policisty.

V sobotu 30. září 2023 policisté, krátce po 17. hodině, obdrželi oznámení na linku 158 o krádeži vloupáním do kabin fotbalového hřiště Pšovka na Mělnicku.

V té době neznámý pachatel vniknul násilím do objektu a odcizil hotovost 20 tisíc korun, hodinky, oblečení, 6 mobilních telefonů, platební karty a klíče od 3 osobních vozidel, kdy jedním z nich, vozidlem Audi A4, z místa odjel. Policisté okamžitě po oznámení této události začali po pachateli a odcizených věcech, včetně odcizeného vozidla, pátrat a vozidlo vyhlásili do celostátního pátrání. Do pátrání se současně zapojily všechny dostupné hlídky. Pachatel se po cestě 3 mobilních telefonů zbavil a za jízdy je vyhodil. Poškozeným na odcizených věcech vznikla škoda ve výši téměř 100 tisíc korun.

Postupně se do pátrání po vozidle zapojily i policejní hlídky mimo Středočeský kraj. Krátce před 22. hodinou zachytila kradené vozidlo policejní hlídka Obvodního oddělení Česká Skalice na území Královehradeckého kraje, ta po krátkém pronásledování vozidlo zastavila. Osádka se ještě před policisty snažila utéct, což se jim nepodařilo a policisté dva muže a jednu ženu zadrželi.

Hned další den, v neděli 1. října 2023, mělničtí kriminalisté obvinili 34letého muže z přečinu krádeže, neoprávněného užívání cizí věci, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za uvedené činy hrozí obviněnému muži až 3 roky trestu odnětí svobody. Trestní stíhání obviněného muže je vedeno vazebně.

5. října 2023

