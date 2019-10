Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z kradeného kola se dlouho neradoval

KLADENSKO – Mladík nejprve tvrdil, že ho našel u popelnic.

Dnes 16. října 2019 asi hodinu po půlnoci projížděla ulicí Petra Bezruče prvosledová hlídka, když si na křižovatce ulic Ivana Olbrachta a Josefa Hory všimla podezřelého muže, který vedl dětské jízdní kolo.

Policisté se rozhodli mladíka zkontrolovat. Ten u sebe neměl žádné doklady, ale policistům uvedl své nacionále, aby mohli ověřit jeho totožnost. Jednalo se o dvaadvacetiletého muže z Kladna, který měl již v minulosti problémy se zákonem. Proto se také policisté zeptali na původ dětského jízdného kola, které měl kontrolovaný u sebe. Mladík nejprve policistům tvrdil, že ho našel u popelnic, avšak této legendě policisté neuvěřili. Jelikož se jednalo o bicykl, který byl pravděpodobně nový a měl na sobě výrobní číslo, provedli jeho lustraci. Ta jim ukázala, že jízdní kolo bylo předchozího dne odcizeno.

Muž byl vyzván k podání vysvětlení a eskortován na Obvodní oddělení Kladno – Kročehlavy.

Tamní policisté dalším policejním šetřením zjistili, že mladík bicykl odcizil v úterý 15. 10. 2019 v půl páté odpoledne v Kladně v ulici U Tržnice. Zde jízdní kolo volně odložila nezletilá osoba, čehož recidivista využil a na jízdním kole odjel.

Policisté muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže, za což mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

V České republice ročně odcizí zloději až tisíce jízdních kol. Způsobená škoda dosahuje mnoho milionů korun. Ukrást kolo je otázka skutečné chvilky. Proto je nutné vybírat místa, kde své kolo či elektrokolo odložíme. Samozřejmě je nutností své kolo zabezpečit a zároveň ho mít nejlépe stále na očích. Největší chybou je podcenit celou situaci a kolo jen tak někde opřít o zeď, lampu, značku apod.

Jelikož jsou zloději kol stále vychytralejší a mají lepší vybavení, je vhodné zvolit to správné zabezpečení, které bude co největší překážkou. To nejlepší, co můžeme udělat, je danou osobu od nekalých úmyslů odradit a zabezpečit bicykl bezpečnostním zámkem a cykloalarmem, které zaručeně ochrání Vaše kolo či elektrokolo.

Pokud si koupíte některý zámek, je také nutné dodržovat několik bezpečnostních zásad. Zámek jistě udělá mnoho a alarm také, ale je vhodné:

1. uzamykat kolo či elektrokolo na takových místech, kde nebude mít zloděj dostatek času ho ukrást. Jsou to místa, kde se pohybuje hodně lidí. Mnoho lidí se také snaží spoléhat na kamery městské policie apod.

2. kolo uzamykejte jen k pevným předmětům, které jsou ukotveny do země, zdi apod.

3. vhodné je uzamknout své jízdní kolo dvěma či více zámky, jeden přes rám a druhý přes přední či zadní kolo.

4. než se od svého kola vzdálíte, sundejte z něj vše, co lze snadno ukrást (jedná se například o světla, brašny)

5. nevýhodu mohou být také "rychloupínáky", díky kterým lze např. snadno povolit přední či zadní kolo, podle toho, které jste připoutali např. ke stojanu, a kolo ukrást.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

16. října 2019

