Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Z kola byla osmička

Orlickoústecko – Muž pod vlivem alkoholu havaroval do příkopu.

Dvaašedesátiletý muž si jízdu na kole po požití alkoholu pro příště možná už rozmyslí. V neděli po patnácté hodině na silnici mezi obcí Přívrat a Česká Třebová na rovném úseku pravděpodobně nezvládl jízdu, najel na pravý okraj komunikace a havaroval do příkopu. Když na místo přijeli policisté a s mužem provedli dechovou zkoušku, přístroj ukázal hodnotu 1,76 promile alkoholu v dechu. Cyklista skončil se zraněním hlavy v nemocnici, jízdní kolo na policejní služebně. Ve správním řízení muži hrozí pokuta 25 až 50 tisíc korun. (Pokud by naměřená hodnota byla pod jednou promile, hrozila by pokuta 2.500 Kč až 20 tisíc korun).

NEZAPOMÍNEJTE, že alkohol nepatří za volat ani za řídítka! Buďte zodpovědní k sobě i ke svému okolí!

25. července 2022

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

