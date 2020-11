Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z kóje odcizil zimní pneumatiky

KOLÍNSKO – Policisté po pachateli pátrají.

Kolínští policisté se zabývají případem krádeže vloupáním do sklepní kóje, ze které byly odcizeny zimní pneumatiky.

Neznámý pachatel v době od 30. října do 3. listopadu vstoupil bez jakéhokoliv poškození do sklepních prostor panelového domu v ulici Bezručova v Kolíně, kde překonal visací zámek u jedné ze sklepních kójí a z té odcizil čtyři kusy zimních pneumatik ve výši přesahující 8 tisíc korun.

Výše uvedeného jednání se dosud nezjištěný pachatel dopustil v době nouzového stavu, který byl vyhlášen 5. října 2020 v důsledku události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, kdy zákon stanoví vyšší trestní sazby.

Za trestné činy krádež a porušování domovní svobody hrozí pachateli v případě dopadení a odsouzení trest odnětím svobody na dva roky až osm let.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

5. listopadu 2020

