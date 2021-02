Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Z kočárkárny odcizil jízdní kolo

SOKOLOVSKO – Způsobil škodu téměř 26 tisíc korun.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiatřicetiletého muže z Habartova, kterého obvinili ze spáchání zločinu krádeže.

Obviněný muž, který již byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen, měl v první polovině prosince minulého roku vniknout do panelového domu v Habartově. Následně se mu mělo podařit vniknout do sklepních prostor a poté do tzv. kočárkárny. Tu měl prohledat a nakonec z ní odcizit jízdní kolo, které měl oknem vyndat z panelového domu. Poté ho měl z místa odvézt a tím majiteli způsobit škodu téměř 26 tisíc korun.

Policisté se případem začali okamžitě zabývat a o dva dny později třiatřicetiletého muže zadrželi.

Nyní mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se tohoto jednání dopustil v době, kdy byl Usnesením Vlády České republiky vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu COVID – 19 a čin byl tedy spáchán za stavu jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí.

nprap. Jakub Kopřiva

10. 2. 2021

