Z kočárkárny byl odcizen kočárek

BEROUNSKO – Nevšimli jste si někoho podezřelého?

Policisté šetří krádež kočárku z kočárkárny v bytovém domě v ulici Duslova v Berouně. Tam neznámý pachatel, v době od odpolední půl jedné 14. ledna do dopolední jedenácté hodině 15. ledna, se bez jakéhokoliv poškození dostal do vnitřních prostor domu, kde následně vnikl do samotné kočárkárny, z níž odcizil černý dětský kočárek značky Thule Urba Glide 2 s černou pláštěnkou a fusakem okrové barvy v hodnotě okolo 17 tisíc korun.

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

V souvislosti s tímto případem se obracíme na veřejnost a prosíme o jakékoliv poznatky k možnému pachateli. Pokud jste si někoho podezřelého všimli a mohli byste nám pomoci se ztotožněním osoby, ozvěte se nám na telefonní číslo 974 872 700 nebo na mobil 602 261 882. Využít můžete také linku tísňového volání 158.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

19. ledna 2022

