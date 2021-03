Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Z Keni do české věznice

CHRUDIM - Nejhledanější muž chrudimského okresu naleze v Keni.

Historicky první hledanou osobou, kterou se české policii podařilo přivézt z Keni do České republiky, byl minulý týden 62letý muž, který se před českými úřady skrýval téměř devět let. Ten byl odsouzen za hospodářskou trestnou činnost na 5 let nepodmíněně, ale protože se před justičními orgány skrýval, vydal na něj v roce 2012 Krajský soud v Hradci Králové mimo příkazu k dodání do výkonu trestu i evropský a mezinárodní zatýkací rozkaz. Tento muž byl dokonce zařazen na seznamu nejhledanějších osob v Evropě na stránkách www.eumostwanted.eu.



Krimainalista z Chrudimi zabývající se pátráním po hledaných a pohřešovaných lidech uvedl: "Byl to člověk, kterého jsem se snažil vypátrat téměř devět let, jeho pátrací spis jsem měl na stole bezkonkurenčně nejdéle. Pátrání bylo náročné i proto, že jsem věděl, že se hledaný pohybuje v zahraničí." Protože jsme se dozvěděli, že náš hledaný by měl být vyhoštěn z Keni, a díky dobré spolupráci s kolegy z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci se nám podařilo zajistit návrat muže do České republiky, na němž se podíleli i policisté z oddělení doprovodu letadel Ředitelství služby cizinecké policie. Na letišti na 62letého uprchlíka čekali chrudimští policisté, pro které to, že mohli muže vymazat z pátrací evidence a následná eskorta z Ruzyně do věznice, byla odměnou za několikaletou poctivou práci.



18. březen 2021

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisktová mluvčí policie Pardubického kraje

Odkazy do noveho okna eskorta Ruzyň Detailní náhled

Související dokumenty video PČR

Velikost souboru:47,9 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem