Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Z investic do bitcoinu se vyklubal podvod

Orlickoústecko – Během šesti minut přišla o částku přesahující 1 000 000 korun.

Orlickoústečtí policisté se v posledních týdnech stále častěji setkávají s případy podvodného jednání v online prostředí. Buďte tedy obezřetní, nikomu neposkytujte vaše soukromé informace, nereagujte na pokyny týkající se stažení neznámých aplikací a nezasílejte peníze osobám, o kterých nic nevíte.

Poslední takový případ kolegům oznámila žena z Orlickoústecka v úterý 11. ledna 2022. Vše začalo v prosinci, když na internetu narazila prostřednictvím jedné známé energetické společnosti na nabídku investování do bitcoinu a na tuto nabídku zareagovala. Následně byla telefonicky zkontaktována neznámou osobou s tím, že si má nainstalovat do svého mobilního telefonu jednu z aplikací. To udělala a poslala ze svého soukromého účtu počáteční vklad ve výši 5 000 Kč. Opětovně byla kontaktována kvůli zřízení bitcoinové peněženky. V tomto týdnu byla opět kontaktována s tím, aby se přihlásila do stažené aplikace a aby internetovým bankovnictvím uhradila částku ve výši 1 Kč pro aktivaci bitcoinové peněženky. Ještě ten den ale zjistila, že na jejím bankovním účtu proběhly operace, o kterých neměla ani tušení. Během několika minut neznámý pachatel vytvořil elektronické platební příkazy a ze dvou účtů ji připravil o více než milion korun.

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, shromažďují listinné důkazy a prověřují veškeré informace směřující ke zjištění totožnosti zatím neznámého pachatele. V případě jeho dopadení mu hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.

13. ledna 2022

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

