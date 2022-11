Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z hořícího domu vytáhli muže

CHOMUTOVSKO - Policisté z Vejprt neváhali ani okamžik.

Adrenalinový výjezd s dobrým koncem zažili v říjnu policisté z Obvodního oddělení Vejprty. V noci z pátku na sobotu pár minut po druhé hodině byla hlídka ve složení praporčík Pavel Bradáč a nadstrážmistr Ondřej Šibík operačním důstojníkem vyslána do ulice Husova, kde měl podle oznámení na tísňovou linku hořet dům. Když policisté minutu poté dorazili na místo, viděli, že dům, ve kterém přebývají místní lidé bez domova, je skutečně v plamenech. Před domem byly dvě ženy, které hlídce sdělily, že uvnitř je ještě jedna osoba. Policisté poté uslyšeli z vnitřku objektu volání o pomoc a rozběhli se ke vstupním dveřím. Ty však byly zajištěné pomocí přibitých prken. Hlídce se podařilo prkna vypáčit a poté dveře vyrazit a vniknout do domu, kde již byly plameny rozšířeny v přízemí i v patře. Nahoře na schodišti vedoucím do patra zahlédli v kouři siluetu osoby, za kterou šlehaly plameny. Jednalo se o dezorientovaného muže. Policisté ihned vyběhli nahoru a dotyčného vytáhli ven z domu. V tu chvíli byl již skoro celý dům včetně střechy v plamenech. Na místo dorazilo několik jednotek českých i německých hasičů, kteří požár hasili až do ranních hodin.

Zachráněného muže i obě ženy, které měly být před rozšířením požáru také v domě, převezli přivolaní zdravotníci k vyšetření do nemocnice. Později byli všichni v pořádku propuštěni. Dechové zkoušky ukázaly, že jak obě ženy, tak i 64letý muž, byli pod vlivem alkoholu.

Okolnosti vzniku požáru prověřují kadaňští kriminalisté.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 7. listopadu 2022

